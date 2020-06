Prognoza vremena za naredne dane

U subotu 20.06.2020., sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U nedjelju 21.06.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa kišom, pljuskovimai i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 27 °C.

U ponedjeljak 22.06.2020., oblačno vrijeme sa kišom u Bosni, koja može biti i intenzivnija. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.