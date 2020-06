Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 24.06.2020., u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti kratkotrajne magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 °C.

U četvrtak 25.06.2020., u Posavini i Krajini pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Ujutro i prije podne povremeno slaba kiša se moguća u Krajini, a u večernjim satima u Posavini i ponegdje u centralnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 °C.

U petak 26.06.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 °C.