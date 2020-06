Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 25.06.2020 (Četvrtak)., u Posavini i Krajini pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom dana, ponegdje u višim područjima moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj.

PROGNOZA VREMENA ZA 26.06.2020 (Petak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu 32 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.06.2020 (Subota)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, razvojem oblačnosti, u centalnim i planinskim područjima moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu 31 stupanj.