Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 27.06.2020 (Subota)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u planinskim područjma moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 28.06.2020 (Nedjelja)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje u planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 29.06.2020 (Ponedjeljak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, u planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu i sjeveru 34 stupnja.