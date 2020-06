Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 30.06.2020., jutro u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno. U ostatku dana sunčano. U Hercegovini vedro. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući i centralnom i istočnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U srijedu 01.07.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u većem dijelu Bosne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

U četvrtak 02.07.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi i gmJutarnja se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Bosni. temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.