Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 1.07.2020 (Srijeda)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u većem dijelu Bosne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 2.07.2020 (Četvrtak), sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi i gmljavinom se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Bosni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 3.07.2020 (Petak)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, uglavnom prije podne. Tokom dana, porastom oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stupnja.