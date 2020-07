Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 3.07.2020 (Petak), sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće obilnije padavine praćene gradom i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 4.07.2020 (Subota)., u Bosni umjereno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 31 stupanj.

PROGNOZA VREMENA ZA 5.07.2020 (Nedjelja)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Rezvojem oblačnosti, ponegdje u Bosni je moguć i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 31 stupanj.