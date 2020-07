Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 07.07.2020., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Poslije podne razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i u ostatku Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 22 do 27 °C.

U srijedu 08.07.2020., sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 °C.

U četvrtak 09.07.2020., sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 °C.