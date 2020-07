Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 8.07.2020 (Srijeda)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 9.07.2020 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 10.07.2020 (Petak)., sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stupnja. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.