Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 11.07.2020 (Subota)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti. U Bosni se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu i sjeveru do 35 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 12.07.2020 (Nedjelja)., u Bosni umjereno do pretažno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne, ponegdje u sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima sa kišom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Kiša je moguća u sjevernim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stupanj.

PROGNOZA VREMENA ZA 13.07.2020 (Ponedjeljak)., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinam i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj.