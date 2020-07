Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 15.07.2020., prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina su najizgledniji u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim područjima. Vjetar slab, većinom jugozapadnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.

U četvrtak, 16.07.2020., u Bosni i Hercegovini više oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima u većem dijelu zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 31°C.