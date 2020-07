Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 17.07.2020 (Petak)., u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, u Bosni sa kišom i pljuskovima. Krajem dana, padavine se očekuju i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 18.07.2020 (Subota)., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 19.07.2020 (Nedjelja)., malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.