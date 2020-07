Prognoza vremena za naredne dane

U utorak, 21.07.2020., u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove izgledna je magla i niska naoblaka. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C.

U srijedu, 22.07.2020., u Bosni prije podne sunčano. Umjeren porast naoblake u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi su izgledni na području Krajine i sjevera Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C.

(fhmzbih)