Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 22.07.2020 (Srijeda)., u Bosni prije podne sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Umjeren porast oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi se očekuju u Krajini i na sjeveru Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 23.07.2020 (Četvrtak)., u Bosni postupno naoblačenje prije podne koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu od sredine dana prema večernjim satima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu zemlje od 31 do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 24.07.2020 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom u zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem djelu Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu zemlje od 32 stupnja.