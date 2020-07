Prognoza vremena za naredne dane

U petak, 24.07.2020., u Bosni pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Pretežno oblačno na sjeveru Hercegovine gdje su povremeno mogući pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29°C, na jugu zemlje od 31 do 35°C.

U subotu, 25.07.2020., u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine su uglavnom Bosni, a u Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.

(fhmzbih)