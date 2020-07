Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 01.08.2020., u Bosni se uglavnom prognozira umjerena naoblaka. U jutarnjim satima više oblačnosti u istočnim područjima i dijelu centralne Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 32°C, na jugu zemlje od 33 do 37°C.

U nedjelju, 02.08.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C.



(fhmzbih)