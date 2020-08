Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 11.08.2020., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

U srijedu 12.08.2020., u Bosni umjerenu do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne vedro, a poslije podne se očekuje postepen porast naoblake. U drugom dijelu dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 °C.

U četvrtak 13.08.2020., u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi se očekuju u centralnim i zapadnim područjima Bosne, kao i ponegdje na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 °C.

