Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 12.08.2020., u Bosni umjerenu do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne vedro, a poslije podne se očekuje postepen porast naoblake što može usloviti lokalne pljuskove i gmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 °C.

U četvrtak 13.08.2020., prije podne u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U petak 14.08.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u Bosni, kao i na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 °C.

(fhmzbih)