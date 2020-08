Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak, 13.08.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle. U Hercegovini sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C.

U petak, 14.08.2020., u Bosni sunčanije prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti u drugoj polovini dana širom Bosne i sjeveru Hecregovine su izgledni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Bosni će biti i obilnijih pljuskova. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C.

(fhmzbih)