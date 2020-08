Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak 20.08.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro i dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 33 °C.

U petak 21.08.2020., sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

U subotu 22.08.2020., sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 30 do 36 °C.

(fhmzbih)