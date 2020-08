Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu, 26.08.2020., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti dosta magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C.

U četvrtak, 27.08.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje od 32°C.

(fhmzbih)