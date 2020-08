Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 01.09.2020., u Bosni umjereno do preteženo oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva padavine se očekuju u Krajini, na istoku i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 °C.

U srijedu 02.09.2020., umejreno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 °C.

U četvrtak 03.09.2020., veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u zapadnim i centralnim područjima Bosne su moći pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 °C.

(fhmzbih)