Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak, 24.09.2020., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su izgledni lokalni pljuskovi na području Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29°C.

U petak, 25.09.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Jače padavine se očekuju u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U Hercegovini lokalno može pasti između 40 i 70 litara kiše po metru kvadratnom. U ostatku zemlje kiša u večernjim satima. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28°C.

(fhmzbih)