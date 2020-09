Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 26.09.2020 (Subota)., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Na vrhovima planina može padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine većinom južnog smjera. Na sjeveru Bosne vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.09.2020 (Nedjelja)., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine većinom južnog smjera. Na sjeveru Bosne vjetar istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 28.09.2020 (Ponedjeljak)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.

(fhmzbih)