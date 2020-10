Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 07.10.2020., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U četvrtak 08.10.2020., pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama prije podne sa maglom ili niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 16 do 22 °C.

U petak 09.10.2020., sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24 °C.

(fhmzbih)