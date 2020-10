Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 15.10.2020 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Jače padavine u Hercegovini. Krajem dana, postupan prestanak padavina. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 16.10.2020 (Petak)., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom ponegdje u centralnim i zapadnim dijelovima. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne vjetar jugozapadnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar postepeno mijenja smjer na zapad i sjeverozapad. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu zemlje do 13, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 17.10.2020 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu zemlje do 14, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.



(fhmzbih)