Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak 22.10.2020., sunčano. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 18 do 24 °C.

U petak 23.10.2020., sunčano uz postepen porast naoblake poslije podne i u večernjim satima. U Bosni u jutarnjim satima po kotlinama magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 °C.

(fhmzbih)