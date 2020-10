Prognoza vremena za naredne dane

U srijedu 28.10.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosne po kotlinama i uz riječne tokove, veći dio dana, magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 °C.

U četvrtak 29.10.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje krajam dana. U kasnim večernjim satima u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 14 do do 19, na jugu do 22 °C.

U petak 30.10.2020., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima na krajnjem istoku Bosne je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 °C.

(fhmzbih)