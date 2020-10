Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak, 29.10.2020., u Bosni će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjerena naoblaka. Tokom noći na petak prolazna kiša je moguća u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C.

U petak, 30.10.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prolazna kiša je moguća u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C.

(fhmzbih)