Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 30.10.2020 (Petak)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U jutarnjim satima prolazna kiša je moguća u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 31.10.2020 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme na istoku, sjeveroistoku i dijelu centralne i sjeverne Bosne gdje u drugoj polovini dana može padati slaba kiša. U ostalim područjima mala do umjereno oblačno. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 1.11.2020 (Nedjelja)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinaama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.



