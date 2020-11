Prognoza vremena za naredne dane

U utorak, 03.11.2020., u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne oblačnije može biti na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U srijedu, 04.11.2020., u Bosni prije podne se prognozira dosta magle i niske naoblake. Od sredine dana postepeno naoblačenje. U Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Naoblačenje u Hercegovini u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje od 18 do 21°C.

(fhmzbih)