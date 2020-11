Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak, 12.11.2020., u većem dijelu Bosne će preovladavati magla i niska naoblaka. Prije podne sunčano u Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinma gdje se prognozira umjereno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje od 16 do 19°C.

U petak, 13.11.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama će biti i dugotrajne magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C.

