Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 21.11.2020 (Subota)., u centralnim i istočnim područjima sa slabim snijegom i susnježicom uglavnom prije podne. U ostalim dijelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana, postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 5, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 10 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 22.11.2020 (Nedjelja)., malo do umjereno oblačno i sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom. Po kotlinama i uz riječene tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U većernjim satima, nešto više oblaka na sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 23.11.2020 (Ponedjeljak)., u sjevenim područjima umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 12 stupnjeva.

(fhmzbih)