Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 24.11.2020 (Utorak)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 4, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

PROGNOZA VREMENA ZA 25.11.2020 (Srijeda)., umjereno oblačno i sunčano vrijeme, na istoku i u centralnim krajevima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 6, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 15 °C.



(fhmzbih)