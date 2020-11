Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 25.11.2020 (Srijeda)., umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u sjevernim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 26.11.2020 (Četvrtak)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.11.2020 (Petak)., u sjevernim i zapadnim područjima umjereno od pretežno oblačno vrijeme. U ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 15 stupnjeva.

