Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak, 26.11.2020., u većem dijelu Bosne će preovladavati dugotrajna magla i niska naoblaka. Pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, zapadu, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C, na jugu zemlje od 12 do 16°C.

U petak, 27.11.2020., pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, zapadu, jugozapadu Bosne i na planinama. U centralnim i istočnim područjma prije podne magla po kotlinama, a sunčanije u drugom dijelu dana. Na cijelom sjeveru zemlje dugotrajna magla i niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka u sjevernim područjima od 2 do 6°C. U ostatku Bosne najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 10°C, a na jugu zemlje od 12 do 15°C.



(fhmzbih)