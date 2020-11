Prognoza vremena za naredne dane

U utorak, 01.12.2020., pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama. U većem dijelu Bosne se prognozira dugotrajna magla ili niska oblačnost. U večernjim satima naoblačenje u cijeloj zemlji. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.

U srijedu, 02.12.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Padavine se očekuju na zapadau i jugozapadu Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

U četvrtak, 03.12.2020., u Bosni oblačno. Može padati slab snijeg. U Hercegovini većinom vedro. Oblačno na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C.

(fhmzbih)