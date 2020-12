Prognoza vremena za naredne dane

U četvrtak 03.12.2020., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Krajini se očekuje snijeg. Na planinama snijeg u večernjim satima. Na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne uglavnom bez padavina. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 12, a dnevna u Krajini od 0 do 5, u ostatku Bosne od 6 do 10, na jugu do 15 °C.

U petak 04.12.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovni, centralnim i istočnim područjima Bosne, a na planinama snijeg. U večernjim satima slaba kiša ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 4 do 12, na jugu do 16 °C.

U subotu 05.12.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. U večernjim satima kiša se očekuju i u Krajini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 14, na jugu do 16 °C.



(fhmzbih)