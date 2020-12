Prognoza vremena za naredne dane

U petak 04.12.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, a u Bosni u jutarnjim satima ili tokom prijepodneva. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne od 10 do 15 °C.

U subotu 05.12.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 9 do 15 °C.

U nedjelju 06.12.2020., oblačno vrijeme sa kišom. U Krajini postepen prestanak padavina poslije podne, a na istoku i sjeveroistoku Bosne kiša se očekuje u večernjim satima. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 °C.



(fhmzbih)