Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 08.12.2020., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Više padavina se očekuje poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 7 do 13 °C.

U srijedu 09.12.2020., oblačno vrijeme s kišom. Na planinama sa snijegom. Obilnije padavina u Hercegovini. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 °C.

U četvrtak 10.12.2020., pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku naše zemlje je moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C.

(fhmzbih)