Projekcija filma 'Zašto mama vazda plače?' u petak u HNK Mostar

Projekcija dokumentarnog filma "Zašto mama vazda plače?", autorice Karmen Obrdalj iz Mostara, održat će se u petak, 5. ožujka, u Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK) u Mostaru u 20 sati.

Navedeni film dosad je osvojio jedanaest međunarodnih nagrada, a nastao je 2019. godine u produkciji Akademije umjetnosti univerziteta u Banja Luci, na kojoj autorica filma studira filmsku i televizijsku režiju.

Film prati Enu koja otkriva ljubavna pisma svojih roditelja, koji su se dopisivali dok su bili razdvojeni u ratu u Bosni i Hercegovini. Ena se putovanjem u grad iz djetinjstva - Pustograd prisjeća skoro nemoguće ljubavi njezinih roditelja. Kada je počeo rat u Mostaru, Enini roditelji, bračni par različitih nacionalnosti sklanjaju se od rata iz Mostara u Pustograd, gdje Enin otac biva odveden u zatočeništvo. Ena i njezina majka ostaju izgubljene same u svijetu. Žive u strepnji ne znajući je li njihova druga polovica mrtva ili živa.

Obrdalj u povodu projekcije filma u HNK Mostar ističe kako joj je drago što jedna takva kulturna institucija prepoznaje rad mladih ljudi te kako je neizmjerno radosna i zahvalna na projekciji filma domaćoj publici i suradnji za koju vjeruje kako će biti plodonosna.

"Mislim da je HNK jedno od najpozitivnijih stvari vezane za kulturu i umjetnost koje se događaju u gradu. Iznenadilo me kada su me pozvali za suradnju. Drago mi je da jedna takva kulturna institucija prepoznaje rad mladih ljudi. To stvarno ulijeva nadu. Još od malih nogu sam pohađala Dramski studio mladih u HNK i nedavno sam održala jedno malo predavanje u vezi pisanja filmskog scenarija. Vrlo sam zahvalna na projekciji i drago mi je da je HNK omogućio da Mostarkama i Mostarcima prikažem 'Zašto mama vazda plače0'", izjavila je Obrdalj, priopćeno je iz HNK Mostar.