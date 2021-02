'Pusta zemlja' za 47. rođendan Mostarskog teatra mladih

Mostarski tetaar mladih (eMTeeM) u srijedu, 24. februara proslavlja 47. rođendan te će toga dana na Memorijalnoj sceni 2532 s početkom u 19 sati premijerno izvesti predstavu nastalu po poemi Thomasa Stearnsa Eliota "Pusta zemlja".

Iz eMTeeM-a ističu kako je to teatar koji u kontinuitetu djeluje sve ove godine i koji kontinuirano razvija kreativne sposobnosti mladih ljudi učeći ih da kroz dramsku umjetnost odrastaju u bolje ljude.

"To je teatar koji je svojim radom konstantno pomicao granice slobode, kako one umjetničke, tako i društvene. Imalo je to brojne posljedice, ali je eMTeeM opstajao.

Mostarski teatar mladih nije teatar u kojem se radi. U Mostarskom teatru mladih se živi", poručili su iz eMTeeM-a.