'Quo Vadis, Aida?' Jasmile Žbanić nominiran za Oskara

Bosanskohercegovački film "Quo Vadis, Aida?/Kuda ideš Aida?" rediteljice Jasmile Žbanić nominovan je za prestižnu nagradu Oskar za najbolji strani film (vanenglesko govorno područje) među pet ostvarenja.

Od 93 kandidata, film Jasmile Žbanić ušao je među 15 zemalja u užem izboru za nagradu Američke filmske akademije.

"Quo Vadis, Aida?" premijerno je prikazan u septembru prošle godine, a od tada dobio je nekoliko priznanja širom svijeta. Nagrađen je u Luksemburgu, Valenciji, Roterdamu, Goteborgu, Jerusalemu, Londonu, Savoli, Egiptu... Nedavno je nominovan i za dvije BAFTA nagrade u kategorijama Najbolji reditelj/ica i Najbolji strani film.

Pohvale su stizale sa svih strana, najugledniji filmski kritičari pisali su o filmu koji govori o najvećem zločinu, genocidu počinjenom proteklog rata u Srebrenici.

"Quo Vadis, Aida?: Život i smrt u Srebrenici" naslov je kritike koju je objavio New York Times, a koju potpisuje filmski kritičar A.O. Scott. Kako piše, bh. kanidat za Oskara mučna je i istinita priča o borbi prevoditeljice Ujedinjenih naroda za spas svoje obitelji od stradanja.

- U julu 1995. godine vojska bosanskih Srba, pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića, pregazila je grad Srebrenicu, koji su Ujedinjeni narodi proglasili sigurnim utočištem: Oko 8.000 muškaraca i dječaka ubijeno je, njihova tijela pokopana u masovnim grobnicama...tada su se mnogi na Zapadu pitali kako se to moglo dogoditi - kako se genocid dogodio u Europi jedva 50 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. "Quo Vadis, Aida?", zapanjujući film Jasmile Žbanić koji nikog ne štedi, pokazuje tačno kako. To nije isto što i objasniti zašto, iako zrnasta, sat po sat, blaga fikcija i dramatizacija događaja koji su doveli do masakra bacaju malo svjetla na to pitanje - zapisao je Scott.

Jude Dry iz IndieWire-a napisao je da "Žbanić otkriva duboko ljudske žrtve nasilja i rata", dok je Peter Bradshaw u The Guardianu napisao da je "nakon 25 godina došlo vrijeme da se ponovo pogleda horor Srebrenice, a Žbanić je to učinila iskreno".

Uloge u filmu tumače Jasna Đuričić as Aida Selmanagić, Izudin Bajrović, Boris Isaković, Johan Heldenbergh, Boris Ler, Dino, Emir Hadžihafizbegović, Edita Malovčić, Minka Muftić, Teun Luijkx, Ermin Bravo, Ermin Sijamija, Alban Ukaj i drugi.

Prošlo je 20 godina otkako je bh. reditelj Danis Tanović dobio Oskara za "Ničiji zemlju".

Dodjela Oscara zakazana je za 25. april, dok će BAFTA nagrade biti dodijeljene 11. aprila.