Ravnopravnost spolova središnja tema nove predstave HNK Mostar

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Mostaru u petak, 29. siječnja, izvest će premijeru predstave "Ja od jutra nisam stao", koja govori o temi ravnopravnosti spolova i pokušava odgovoriti na pitanje kako bi svijet izgledao kada bi muškarci i žene zamijenili uloge.

"Ja od jutra nisam stao" priča je o četiri prijatelja koji se sastaju na večeri i kartanju. Tada počinju privatne drame pojedinaca sa specifičnom inverzijom u osnovnoj premisi komada, a to je da je to svijet u kojem vladaju žene.

Autorica teksta je hrvatska dramatičarka Una Vizek, a redatelj predstave Dražen Krešić.

- Posebna kvaliteta teksta, a i predstave je da nepretenciozno pristupa temi ravnopravnosti spolova i da se igra spolnim stereotipima, ali na svakodnevni, ljudski način, bez impliciranja velikih filozofskih i političkih tema. Izbjegli smo filozofiranje, jer radi se o osjetljivoj temi o kojoj ljudi nerado govore, iako se radi o jako važnoj temi kojoj se ne smije olako pristupati - istaknuo je redatelj na konferenciji za novinare.

Glumica Jelena Kordić Kuret, koja u predstavi igra sve ženske likove, kazala je kako je rad na predstavi krenuo prije istupa u javnosti beogradske glumice Milene Radulović koja je optužila redatelja Miroslava Miku Aleksića za silovanje.

- Nitko od nas nije ni slutio što će se u regiji dogoditi nakon istupa jedne hrabre žene koja je odlučila da više neće šutjeti. Samim tim, smatram da je značaj ove predstave ogroman i da s ovom temom izlazimo u najbolje moguće vrijeme, jer zbog samog konteksta ja vjerujem da će i publika imati ozbiljniju notu pri samom gledanju predstave - dodala je Kordić Kuret.

Pored nje u predstavi igraju Dražen Pavlović, Ivo Krešić, Ivan Skoko te Mario Knozović, frontmen grupe Zoster, koji se nakon rada na filmu i lutkarskim projektima odlučio okušati i na kazališnim daskama.

Ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja istaknuo je kako mostarsko kazalište, unatoč svim problemima koje je sa sobom donijela pandemija koronavirusa, kontinuirano radi, postavlja nove predstave i provodi ranije pokrenute projekte.

- Posebno me veseli da je ovu predstavu napravila mlada ekipa u svim segmentima, od autorice teksta pa do ljudi koji su iznijeli ovu predstavu. Svaki put kad započnemo suradnju s nekim novim autorom, posebice ako je to mlad i perspektivan pojedinac, to mi pričinjava posebno zadovoljstvo, jer smatram da treba ulagati i graditi odnose s ljudima koji će vremenom postojati sve bitniji i značajniji na kazališnoj i kulturnoj sceni regije - kazao je Vukoja.

Dramaturg predstave "Ja od jutra nisam stao" je Dario Bevanda, skladatelj Marko Jakovljević, a za scenski pokret i koreografiju zadužena je Ena Kurtalić.

Ekipa predstave zahvalila je HNK Mostar na ukazanom povjerenju, istaknuvši kako im je bilo zadovoljstvo svoje znanje i trud uložiti u ovaj projekt.