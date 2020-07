Sarajevo - Izložba slika "Dragi moj Bosanac i Hercegovac - Probudi se"

Izložba slika savremene slikarke i grafičke dizajnerice Alise Teletović „ Dragi moj Bosanac i Hercegovac - Probudi se" otvorena je sinoć u galeriji „Mak“ Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu.

Centralni dio čine 12 djela nastalih tokom dva i po mjeseca izolacije uslovljene pandemijom koronavirusa. Autorica naglašava da ih je dugo prije toga 'zaustavljala u sebi'.

Uporedo sa slikama iz ovog opusa, nastajali su i neki autoričini stihovi koje je govorila na otvorenju izložbe.

- Kad sam napokon počela da slikam, dobila sam inspiraciju i počela da pričam sama sa sobom i da izgovaram neke riječi. Jednostavno mi je došao taj momenat da izgovorim naglas: dragi moj Bosanac i Hercegovac, probudi se, iscijeli se, pogledaj se. Kako sam radila i slikala, onda sam počela snimati svoj glas i na kraju su od toga nastale kratke pjesme. One su vezane za moje osjećaje prema društvu - objasnila je Teletović genezu tih stihova.

- U vrijeme kada smo bili zatvoreni i kada nam je kretanje bilo ograničeno, ja sam mogla slobodno da započnem ciklus koji me dugo vremena bolio. Već desetak godina živim i radim u Sarajevu, slikam i kreativna sam u svom svijetu i željna da se moj rad vidi, prihvati i shvati. Ovaj ciklus nije 'lijep'; on je opozicija našem statusu quo jer smo godinama svi uspavani, u nekom začaranom krugu i vremenu i nikako da izađemo iz toga. Ciklus predstavlja moje unutrašnje misli i sve što me boli, pa tako imamo čovjeka s omčom oko vrata, što označava da smo sami sebi najgori neprijatelji. Time kažem: dragi moj Bosanaca i Hercegovac, sam sebi omču oko vrata stavljaš, izađi iz svoje kutije da vidiš i naučiš nešto novo - pojasnila je.

Lica koja plaze jezik, kao motive na njenim slikama, objasnila je porukom da se mi jedni drugima bespotrebno rugamo riječima poput: „Šta će on“, „Šta on zna“, koje izgovaramo često, svjesno ili nesvjesno.

Jedna od slika, navela je također Teletović, poručuje da je vrijeme da izbacimo iz nas dugo nošene traume i jade kako bismo se iscijelili i krenuli dalje.

Ona naglašava da je bole otuđenost u bh. društvu, traume od prije rata, za vrijeme i poslije rata, „koje nismo zacijelili“. Bole je razlike među ljudima, podjele, u maloj prekrasnoj zemlji s divnim i pametnim ljudima koji „bauljaju u ambisu ništavila i nečovječnosti“.

Drugi dio izložbe „Dragi moj Bosanac i Hercegovac“ je iz njenog ciklusa „Nova uvjerenja“ i po riječima autorice, predstavlja pejzaže misli, odnosno bh. pejzaže onako kako ih ona kao umjetnica doživljava.

Želeći interakciju s publikom na večerašnjem otvrenju, zatražila je da joj posjetioci postavljaju pitanja, a onima koji su to učinili, poklonila je nekoliko vlastitih crteža.

Sociolog kulture Miloš Jokić, koji se također obratio na otvorenju, rekao je da se tokom izolacije zbog pandemije činilo da je umjetnost potisnuta u drugi plan, ali da umjetnici poput Alise Teletović govore da ih ništa ne može 'poljuljati' u nadahnuću i želji za primjerenim umjetničkim izrazom.

Prije nekliko sedmica, ovaj opus autorice vidjela je i publika u Tuzli. Izložba u Sarajevu će trajati do 21. jula.