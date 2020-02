Sedmica japanskog filma od 6. do 9. marta u Sarajevu

Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini organizirat će od 6. do 9. marta ove godine u kinu Meeting Point sedmicu japanskog filma, u okviru programa 36. Festivala "Sarajevska zima".

Tema Sedmice je "Raznovrsnost", a cilj je predstaviti razne žanrove savremenog japanskog filma te izraziti slogan Festivala "Time for YOU – Pick Up ART", saopćeno je iz Ambasade Japana u BiH.

Na ovogodišnjoj Sedmici filma, sa titlovima na engleskom i B/H/S jezicima, bit će prikazana četiri filma.

Prvo ostvarenje je "Preživljavanje sa porodicom", koje je na repertoaru u petak, 6. marta. Film prati jednu porodicu koja se trudi da preživi svijet koji je iznenada ostao bez električne energije. Režiser filma Waterboys, Yaguchi Shinobu, režira film na osnovu vlastitog originalnog koncepta.

Porodica Suzuki je obična četveročlana porodica koja živi u Tokiju. Jednog jutra probude se samo da bi saznali da ne radi nijedan električni uređaj u kući. Također saznaju da je nekoliko kuća u blizini ostalo bez plina i vode. Otac Yoshiyuki (glumi Kohinata Fumiyo) odlučuje da povede svoju porodicu izvan Tokija u pokušaju da izbjegnu krizu.

"Vrijeme za EVE" bit će prikazan u subotu, 7. marta. Originalno animirana naučnofantastična mini-serija od šest epizoda, sada je adaptirana za veliki ekran sa dodatnim scenama. Kroz ispitivanje veze između čovjeka i androida, film istražuje problem prisutnosti i iskazivanja poštovanja prema drugima u društvu. Kreator iza online animirane serije, Yoshiura Yasuhiro, preuzeo je režisersku palicu i za film, zajedno sa scenarijem i animacijom. Yoshiura je svoje prvo priznanje dobio za animirano djelo Pale Cocoon, koji je sam napravio. Radnja se odvija u bliskoj budućnosti, kada se androidi tretiraju kao kućanski aparati. Srednješkolac Rikuo (glas posuđuje Fukuyama Jun) otkriva čudno ponašanje svog kućnog androida imenom Sammy (glas posuđuje Tanaka Rie), te ga istraživanje dovodi do skrivenog caféa naziva ''Vrijeme za EVE''.

Treće ostvarenje je "Stambeni kompleks Kuroyuri" koji je na repertoaru u nedjelju, 8. marta. Horor film o paranormalnim dešavanjima u kojem glume Narimiya Hiroki i popularna japanska pjevačica Maeda Atsuko, te koji režira Nakata Hideo, režiser horor filma Krug. Film vješto izvlači na površinu ludilo uzrokovano samoćom i izoliranošću zakopano u svakodnevnici. Film "Stambeni kompleks Kuroyuri" prikazan je širom svijeta, uključujući i 42. izdanje Međunarodnog film festivala u Rotterdamu. Pored toga, ovaj film također obilježava i 100 godina postojanja japanskog filmskog studija Nikkatsu.

Stambeni kompleks Kuroyuri na lošem je glasu zbog velikog broja misterioznih smrti. Asuka (Maeda) spletom okolnosti useljava, ali je od prve noći muče čudni zvukovi iz stana do njenog. Nakon što je u tom stanu otkriveno truplo starijeg čovjeka, Asuka se nalazi u samom centru čitavog niza nedokučivih događaja.

Četvrto ostvarenje nosi naziv "Život je poput šarenila jesenjeg lišća" bit će prikazano u ponedjeljak, 9. marta. Film prikazuje istinitu priču o uspjehu stanovništva treće dobi iz ruralnog područja. Tri starije žene, koje se međusobno znaju od djetinjstva, pokreću biznis – prodaju ukrasa za jela – usred planinske regije u Tokushima prefekturi. Film prikazuje duboku ljudsku dramu, složene međuljudske i porodične odnose dok prati glavne likove kroz izazove koji ih očekuju na početku puta ka uspjehu njihovog novonastalog preduzeća.

Eda (glumi Hiraoka Yuta), koji radi za lokalnu poljoprivrednu zadrugu u malom gradu u Tokushima prefekturi, dolazi na ideju o prodaji lišća i biljaka koje rastu uz šumske puteve kao ukrase. Međutim, jedina osoba koja ga isprva podržava je Hanae (glumi Fuji Sumiko), udovica iz lokalne prodavnice.

Ulaz na sve projekcije je besplatan.