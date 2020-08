SFF - Filmovi u izboru za nagradu Audentia za najbolju rediteljicu

Dvanaest dugometražnih filmova iz programa ovogodišnjeg 26. Sarajevo Film Festivala u izboru je za nagradu Audentia. Tako je odlučio žiri koji radi u sastavu: rediteljica Aida Begić (BiH), umjetnički direktor Međunarodnog filmskog festivala "Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon" Marco Müller (Italija/Kina) i zamjenica direktora i voditeljica Odjela za rodnu jednakost i raznolikost Austrijskog filmskog institutaIris Zappe-Heller (Austrija).

Nagrada će na Sarajevo Film Festivalu biti dodijeljena peti put, a utemeljilo ju je Vijeće Europe i njezin fond Eurimages s ciljem promoviranja ravnopravnosti spolova u europskoj filmskoj industriji.

Za nagradu 26. Sarajevo Film Festivala u konkurenciji su tri filma iz Takmičarskog programa – igrani film:"Galaksija Andromeda" (rediteljica: More Raҫa; Kosovo, Španija, Italija, Sjeverna Makedonija; 2020), "Otto Barbarin" (rediteljica: Ruxandra Ghitescu; Rumunija, Belgija; 2020), "Mare" (rediteljica: Andrea Štaka; Švicarska, Hrvatska, 2020); tri iz Takmičarskog programa – dokumentarni film: "Zacijeli me" (rediteljica: Danijela Stajnfeld; Srbija, Sjedinjene Američke Države, 2020), "The Fourth Character" (rediteljica: Katerina Patroni; Grčka; 2019), "Povratak u Epipo" (rediteljica: Judit Oláh; Mađarska, 2020); tri iz programa U fokusu: "Nevolja s rođenjem" (rediteljica: Sandra Wollner; Austrija, Njemačka; 2020), "Rajski vrt" (rediteljica: Áġnes Kocsis; Mađarska, Rumunija, Belgija; 2020), "Zana" (rediteljica: Antoneta Kastrati; Kosovo, Albanija; 2019), dva ostvarenja iz programa Kinoscope: "Krvne veze" (rediteljica: Jeanette Nordahl; Danska; 2020), "Garažni ljudi" (rediteljica: Natalija Yefimkina, Njemačka 2020) i jedan film iz programa Suočavanje s prošlošću: "Dnevnik Diane Budisavljević" (rediteljica: Dana Budisavljević; Hrvatska, Slovenija, Srbija; 2019).

Zbog angažmana na polju borbe za jednakost spolova u filmskoj industriji, Sarajevo Film Festival ima čast da ove godine bude domaćin nagrade Audentia. Audentia će biti dodijeljena rediteljici jednog od selektovanih filmova kao podrška za njen sljedeći film.

Dobitnica nagrade Audentia će biti proglašena zajedno sa svim festivalskim nagradama 26. Sarajevo Film Festivala, saopćili su organizatori.