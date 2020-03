Ski centar Bjelašnica-Igman zatvara skijališta

Ski Centar Bjelašnica-Igman od danas ne radi zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane pandemijom koronavirusa, saopćeno je iz kompanije ZOI'84.

Ski centar donosi tu odluku poštujući naredbu Federalnog štaba civilne zaštite koji je, između ostalog, koji je donio naredbu o zabrani rada kulturnih i sportskih institucija, muzeja, pozorišta, aktivnosti u koncertnim dvoranama, umjetničkim galerijama, kina, bazena, kupališta, spa-centara, fitnes centara i skijališta.

Primjena naredbe počela je jutros od 6.00 sati i trajat će do 31. marta ove godine, ili do opoziva naredbi.



Uprava KJP ''ZOI'84'' OCS će nastaviti sa radom u dežurama od 8.00 do 12.00 sati.