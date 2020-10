SKLOP-Konkurs za nagradu 'Zvono', za likovne umjetnike do 40. godine starosti

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP objavilo je javni konkurs za nagradu "Zvono" 2020, za vizualne umjetnike iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti. Rok za prijavu je 31. oktobar.

Konkurs je otvoren za likovne umjetnike do 40. godine starosti koji se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup.

Nagrada "Zvono" za pobjednika se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New Yorku kod Residency Unlimited, kao i od samostalne izložbe pri povratku iz SAD-a.

U Bosni i Hercegovini nagradu "Zvono" uspostavilo je 2006. godine Udruženje SCCA Sarajevo Center for Contemporary Art. Od 2017. godine novi zvanični partner za organizaciju nagrade "Zvono" u BiH je Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP.

Tu ključnu nagradu SKLOP realizira sa dvije partnerske institucije iz New Yorka, The Trust for Mutual Understanding i Residency Unlimited.

Cilj nagrade "Zvono" je pružiti podršku mladim stvaraocima i olakšati im daljnju djelatnost, smještajući ih s položaja marginalne prema središnjoj ulozi u društvu putem stvaranja pozitivnog konteksta za mlado stvaralaštvo, kreativnost i inovativnost, sa kojima bi društvo moglo i trebalo da se identificira.

Nagrada "Zvono" dio je mreže YVVA The Young Visual Artist Award, a članovi su iz ukupno 12 država jugoistočne Evrope. Nagrada je zamišljena kao novo i prestižno mjesto okupljanja najkreativnijih snaga savremene umjetničke scene, lokalno gdje se nagrada održava, ali i internacionalno među državama YVVA mreže.

Ime "Zvono" nagrada je dobila po istoimenoj likovnoj grupi, formiranoj u Sarajevu 1982. godine i aktivnoj sve do početka rata 1992. godine.