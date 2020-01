Spahić: Magla će se dići kad počne 36. Međunarodni festival 'Sarajevska zima'

Otvaranje 36. Međunarodnog festivala "Sarajevska zima" rastjerat će maglu iznad Sarajeva, istakao je na pres-konferenciji danas u Sarajevu direktor Festivala Ibrahim Spahić.

Pojasnio je da je ceremonija otvaranja Festivala podijeljena u tri čina, od kojih prvi počinje 7. februara u 11 sati u Bosanskom kulturnom centru gdje će 33 umjetnika iz cijelog svijeta predstaviti originalne radove i izvesti performanse.

- Zatim, olimpijski plamen, koji će stići sa Olimpije, te Bjelašnice, Igmana, Jahorine i Trebevića, od 18 sati kreće iz Muzičke akademije kroz Sarajevo, a u 19 sati stići će na Trg Susan Sontag gdje će biti održan performans - naglasio je Spahić.

Naveo je da će u holu Narodnog pozorišta u 19 sati biti otvorena izložba skulptura Enesa Sivca, a u 20 sati također u Narodnom pozorištu slijedi koncert Sarajevske filharmonije i gostujućih muzičara posvećen 250. godišnjici rođenja Beethovena.

Spahić je dodao da će istog dana biti održana izložba radova Branka Popovića u galeriji "Roman Petrović" u 13 sati, koncert indijske muzike u Domu OSBiH u 15 sati, te izložba Tamare Sarajlić-Slavnić u 17 sati u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Potcrtao je da je bogat program pripremljen za drugi čin ceremonije otvaranja koji će biti održan 8. februara, kao i za treći čin u nedjelju 9. februara.

- U sklopu uvertire za otvaranje ovogodišnjeg festivala, koji će biti održan pod motom "Time for you: Pic Up Art", 24. januara u 20 sati u galeriji Collegium Artisticum bit će održana izložba radova Branka Bačanovića Bambija - rekao je Spahić.

Također, dodao je da će u sklopu uvertire 5. februara u 12 sati u Prvoj gimnaziji biti održan okrugli sto o "Posthistorijskom maršu", a 6. februara u 18 sati u galeriji Novi Hram međunarodna izložba izložba radova 25 umjetnika.

Ovogodišnji Festival "Sarajevska zima" trajat će do 21. marta.